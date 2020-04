La Ville de Saint-Philippe annule ses activités estivales, afin de se conformer à la nouvelle directive gouvernementale interdisant les événements sportifs et culturels jusqu’au 31 août.

La plantation d’arbres avec l’organisme Café Liberté, prévue le 30 mai, sera reportée à une date ultérieure. Les ventes-débarras qui devaient se tenir les 6 et 7 juin se tiendront les 12 et 13 septembre. Quant au camp de jour, la Municipalité suivra les annonces gouvernementales sur la question. Des décisions seront également prises prochainement quant à la tenue du marché public et du concours des maisons fleuries.

Liste des activités annulées

Les formations de gardiens avertis et prêts à rester seul (2-3 mai)

Les rendez-vous tricot (les mercredis)

La journée de l’arbre – distribution arbustes (9 mai)

Les ateliers scientifiques (9 mai)

Les heures du conte (avril, mai, juin, juillet, août)

L’exposition en art visuel (mai)

La course de boîtes à savon (23 mai)

Le club de lecture TD (dès le 20 juin)

La Fête nationale (23 juin)

Les soirées actives (dès le 29 juin)

Le théâtre en plein air (12 août)

(Source: Ville Saint-Philippe)