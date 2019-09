Saint-Philippe célèbre ses 275 ans avec une programmation variée

La Ville de Saint-Philippe offre une programmation variée pour célébrer ses 275 ans.

Les vendredis de 18 h 30 à 21 h 30 jusqu’au vendredi 27 septembre | Soirées Milonga

Tout le monde danse, en plein air, faites place au tango argentin! Tous les vendredis soirs, l’école Tango

Rico propose une séquence de Milonga pour les débutants aux plus avancés. Soirées festives et

rythmées vous attendent! Activité à l’extérieur jusqu’au 6 septembre, les autres soirées se dérouleront à

l’intérieur du Complexe Élodie-P.-Babin.



Dimanche 8 septembre de 10 h à 15 h | Dessiner Saint-Philippe

Le groupe Croquis Montérégie s’installe à Saint-Philippe le temps d’un moment de création. Joignez-vous

à eux pour vivre l’expérience de dessiner en plein air. Aucune réservation nécessaire, apportez votre

carnet de croquis et vos crayons. Rendez-vous au parc Gérard-Laframboise dès 10 h.



Samedi 21 septembre 18 h 30| Soirée d’humour de la Maison des Jeunes « Au repère »

La Maison des Jeunes vous invite à un « drôle » de souper-spectacle. Billets en vente 25 $ : 450 659-

0428.



Samedi 28 septembre 9 h à 14 h (approximativement)| Course de boîtes à savon

Faites preuve de créativité et participez à la course de boites à savon, une occasion parfaite pour nous

démontrer tout votre savoir-faire, tout en s’amusant! Inscription en cours, jusqu’au 13 septembre.



Dimanche 29 septembre 8 h 30 à 14 h (approximativement) | Rallye « De la seigneurie à la ville »

Venez en famille ou entre amis participer au rallye découverte de la Ville de Saint-Philippe. Inscription en

cours, jusqu’au 20 septembre.



Jeudi 31 octobre 17 h à 20 h | HALLOWEEN, les fantômes d’autrefois!

Croyez-vous aux histoires de fantômes? Cette année pour l’Halloween, on revisite l’univers des fantômes

à travers les films et les époques. On vous présente une soirée de surprises et d’animation pour toute la

famille.



Samedi 9 novembre 19 h | SOIRÉE COMMÉMORATIVE

Prenez part à cette soirée qui nous remémorera les moments marquants de l’histoire de Saint-Philippe.

Exposition, prestations et présentations.



Samedi 7 décembre dès 14 h | FÊTE DE NOËL, Noël comme dans l’temps!

Pour la clôture des festivités, la traditionnelle fête de Noël prendra des allures d’époque. Animation

extérieure, spectacle pour toute la famille et feux d’artifice.



Détails et inscriptions : ville.saint-philippe.quebec