Saint-Philippe embauche un directeur des Services techniques

Le directeur général de la Municipalité de Saint-Philippe, Martin Lelièvre, annonce la nomination de Lior Ancelevicz, ingénieur, au poste de directeur des services techniques. M. Ancelevicz est entré en fonction le lundi 20 janvier.

Ce dernier possède plus de 15 ans d’expérience en gestion de projets et d’équipes dans le milieu de l’ingénierie-construction, touchant des infrastructures de transports (STM, PJCCI, MTQ), industrielles, publiques et communautaires. Titulaire d’une double formation en génie civil et en économie, il est spécialisé en gestion de construction et en gestion de projets d’ingénierie.

«Son expérience, sa polyvalence, son leadership, son souci de la qualité sont des atouts qui serviront à la concrétisation des projets porteurs d’avenir pour la communauté de Saint-Philippe», indique la Municipalité dans un communiqué.

La Ville invite la population à mettre à jour son carnet d’adresses à son sujet:

Lior Ancelevicz, ing.

Directeur, Services techniques

175, chemin Sanguinet, bureau 102

Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

lancelevicz@ville.saintphilippe.quebec

www.ville.saintphilippe.quebec

Téléphone: (450) 659-7701, poste 426

Télécopieur: (450) 659-7702