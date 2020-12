Saint-Philippe gèle aussi le compte de taxes

À l’instar de ses homologues de Sainte-Catherine, le conseil de Saint-Philippe a choisi de ne pas augmenter le compte de taxes de ses citoyens en 2021 lors de l’adoption de son budget de 14,3 M$ en séance extraordinaire, le 8 décembre.

Concrètement, le propriétaire d’une résidence dont la valeur moyenne est de 310 000$ verra son compte de taxes maintenu à 2 644$, alors que le taux de la taxe foncière résidentielle reste gelé à 0,853$ du 100$ d’évaluation et que les tarifs n’augmentent pas.

Les coûts de la collecte de matières résiduelles se maintiennent à 125 $, ceux du recyclage, à 75 $, et deux des matières organiques, à 60 $. Les tarifs pour l’eau, les piscines, le réseau d’égout et la réserve d’infrastructure et d’égouts demeurent inchangés, a précisé la Ville.

«En 2020, Saint-Philippe a su poursuivre le développement résidentiel et faire avancer les projets d’importance. Ce budget tient compte des besoins actuels et futurs de notre communauté en croissance», a affirmé la mairesse Johanne Beaulac, se réjouissant de ce répit accordé aux citoyens.

La Ville soutient que le budget «propose des actions et des projets qui amélioreront les services à la communauté et qui viseront à mettre en place les meilleures pratiques pour assurer la croissance de notre communauté».

En novembre, le conseil de Saint-Philippe a adopté son Plan triennal d’immobilisations dans lequel il prévoit investir 21 M$ en 2021 pour la réalisation de projets.

Plus de détails à venir.