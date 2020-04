Saint-Philippe lance un service de soutien téléphonique pour aînés

La Ville de Saint-Philippe a déployé, le 1er avril, son nouveau service de soutien téléphonique destiné aux aînés habitant sur son territoire.

Assuré par les employés du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ce service permet de joindre par téléphone les personnes âgées de 70 ans et plus qui sont en isolement afin de s’assurer que leurs besoins essentiels sont comblés et de les orienter vers les différentes ressources en cas de besoin.

Toute personne de 70 ans et plus en situation de vulnérabilité et vivant en isolement est donc invitée à informer la Ville en envoyant un courriel au mjroy@ville.saintphilippe.quebec ou en laissant un message vocal avec vos coordonnées complètes au 450 659-7701, poste 231. Les téléphonistes rappelleront du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h ainsi que le vendredi de 9h à 12h.

Cette ligne Info-aînés sert également à fournir des informations concernant les services offerts aux aînés sur le territoire.

«Il allait de soi que notre équipe se mobilise pour prêter assistance à nos citoyens qui vivent de l’isolement, mentionne la mairesse Johanne Beaulac. J’invite l’ensemble des personnes concernées à s’inscrire à la liste d’appel et à profiter de ce contact téléphonique pour briser la solitude ou encore pour obtenir des ressources essentielles à leur bien-être.»

Il est important de mentionner qu’en aucun cas la ligne Info-Aînés ne remplace les services d’urgence 911.