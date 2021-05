Saint-Philippe présentera les révisions de son plan d’urbanisme et de ses règlements

La Ville de Saint-Philippe invite ses citoyens à une soirée d’information virtuelle le 13 mai, à 19h, relativement à la révision de son plan d’urbanisme et de ses règlements.

Les participants, qui peuvent s’inscrire sur le site Web de la Municipalité, pourront également faire part de leurs interrogations à l’occasion d’une période de questions.

Des sujets comme l’environnement, les bandes riveraines, ainsi que les normes d’aménagements et de construction seront notamment abordés. La nouvelle mouture du plan d’urbanisme est issue d’une révision complète des règlements prévus par la Loi sur l’aménagement de l’urbanisme (LAU), indique Saint-Philippe par voie de communiqué.

«Le nouveau plan d’urbanisme met en place un cadre pour la création d’un milieu de vie dynamique et axé sur la qualité de vie de notre communauté, souligne la mairesse Johanne Beaulac. Cet outil de travail urbanistique propose une vision d’avenir pour notre territoire en matière d’aménagements, de construction et de préservation de l’environnement.»

Elle ajoute qu’à la suite de cette démarche, la réglementation sera adaptée aux efforts de développement et répondra aux attentes des citoyens, commerçants et visiteurs, «tout en respectant l’identité et les valeurs de notre milieu de vie unique».

Le plan d’urbanisme et la nouvelle réglementation entreront en vigueur à l’automne 2021 au terme du processus informatif.