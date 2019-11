Saint-Philippe réduit la limite de vitesse sur 21 rues de ses quartiers résidentiels

La limite de vitesse autorisée sur 21 rues des quartiers résidentiels de Saint-Philippe passe dès maintenant de 40 km/h à 30 km/h, a tranché le conseil municipal lors de la séance du 10 septembre.

La modification en question touche les rues Benoit, de la Berge, Bernard, Daniel, Deneault, Dupuis, France, de Gaulle Nord, de Gaulle Sud, Jasmine, Jean, José, Lucien, Marthe, Paul, Perrier, Rémillard, Richard, Roger, Simon et Stéphane. Une tolérance sera appliquée jusqu’au vendredi 22 novembre inclusivement.

La Ville, en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Roussillon, tiendra également prochainement une journée de sensibilisation et d’information dans les secteurs visés.

Modifications aux interdictions de stationnement

La Ville a également adopté des interdictions de stationnement dans deux secteurs.

Le stationnement sera interdit en alternance sur les côtés est et ouest du tronçon de la rue Marthe situé entre la rue José et la rue de Gaulle Sud. Du côté est, il y aura désormais interdiction de stationnement les lundis, mercredis, vendredis et dimanches de 8h à 20h. Du côté ouest, cette interdiction sera effective les mardis, jeudis et samedis, également de 8h à 20h.

L’interdiction de stationnement sur une partie de la montée Saint-Claude vise quant à elle une distance de 58 mètres, à partir du rang Saint-Marc jusqu’à l’entrée charretière du numéro civique #3, des deux côtés de la rue.

Rappelons que l’amende pour une infraction s’élève, outre les frais, à 40$.

«La sécurité est l’une des plus grandes préoccupations des citoyens et des membres du conseil municipal, a mentionné la mairesse Johanne Beaulac. En adoptant ces nouvelles dispositions, on souhaite faire de Saint-Philippe, une ville encore plus sécuritaire, où la qualité de vie est une réelle priorité.»