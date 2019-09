Saint-Philippe renouvèle son soutien financier à l’organisme Café Liberté 50

La Ville de Saint-Philippe a annoncé le 6 septembre qu’elle renouvelait son soutien financier annuel de 500$ à l’organisme Café Liberté 50.

L’organisme sans but lucratif, qui est reconnu par la Ville en vertu de sa politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, propose des activités et des sorties pour la population de 50 ans et plus.

«Le Café Liberté 50 s’est vite ancré dans la communauté de Saint-Philippe et a su faire sa place dans notre milieu de vie, affirme la mairesse Johanne Beaulac. Par sa grande variété d’activités sociales, sportives, culturelles et communautaires, l’organisme crée des moments de rassemblement pour nos concitoyennes et nos concitoyens et contribue au maintien d’une vie active et engagée auprès de ses membres.»

«Nous sommes privilégiés d’avoir l’appui inestimable de la Ville qui met à la disposition de nos membres un local gratuit, confortable et adapté à nos besoins, renchérit le président de l’organisme Maurice Bisson. Qui plus est, la contribution financière annuelle permet de maintenir au plus bas les coûts des activités et des sorties annuelles.»

Le Café Liberté 50, qui célèbre son 10e anniversaire en 2019, compte 215 membres actifs et occupe un local aménagé à l’intérieur du Complexe Élodie-P.-Babin. Les activités régulièers de tricot, de danse, de jeux de tables, de société et les sorties mensuelles ont repris le 3 septembre.

(Source: Ville de Saint-Philippe)