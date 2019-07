Saint-Philippe vue par…

Dans le cadre du supplément Nouveaux résidents publié dans les éditions du 3 et 10 juillet, le Journal a demandé à des personnalités de la région de lui parler de leur ville.

Roxane Bruneau est une chanteuse et humoriste. L’auteure-compositrice-interprète des succès J’pas stressée et Des p’tits bouts de toi est née à Delson, a passé son adolescence à Saint-Philippe, puis a demeuré à Sainte-Catherine pendant plusieurs années.

Qu’est-ce que tu aimes de Saint-Philippe ?

J’y ai passé mon adolescence et les meilleures années de ma vie! Pour moi, Saint-Philippe, ça se résume au parc de maisons mobiles, qui est en train d’être détruit à cause de la gentrification. C’était comme un énorme terrain de camping pour moi. J’y étais toujours avec mes amis. On jouait au basketball. À ce moment-là, il n’y avait pas de transport en commun, c’était comme si on était coupés du monde. C’était ça et le Dépanneur Claudine.

Quels sont tes trésors cachés à Saint-Philippe ?

Où j’ai tourné mon vidéoclip pour Des p’tits bouts de toi, il y a une passerelle au bout d’Édouard-VII qui a été construite trois ans après que je sois déménagée. C’est dans la forêt et on ne dirait même plus qu’on est à Saint-Philippe. J’aurais tellement aimé ça l’emprunter en bicycle pour aller au parc de maisons mobiles! C’est vraiment beau!

Quels endroits fréquentais-tu ?

J’étais toujours dans le parc de maisons mobiles ou au Resto du village, un casse-croûte où je mangeais de la poutine. Sinon, j’allais à l’école Fernand-Seguin à Candiac. Donc, je me tenais en face où il y a le Subway et le Shell, je foxais mes cours là.

À LIRE AUSSI:

Saint-Constant vue par…

Saint-Mathieu vue par…

Sainte-Catherine vue par…