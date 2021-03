Saint-Tite s’offre Lendemain de Veille pour son concert hivernal

Lendemain de Veille a offert une monumentale prestation récemment sur la scène des Grandes Estrades Coors Original du Festival Western de Saint-Tite.

Et pour le plus grand bonheur des centaines de milliers d’amateurs de musique country du Québec et d’ailleurs, il sera possible de voir le spectacle virtuel le 13 mars à 21 h. « C’est le plus gros tournage de notre vie. Nous avons été dehors pendant 15 heures. Pour un tournage qui aura duré environ 5 h 30. À la fin, vers 3 h du matin, les chansons ne sortaient plus. J’oubliais les paroles des chansons que j’avais écrites », rigole Marc-André Rioux qui fait les choses sérieusement. Sans trop se prendre au sérieux.

Mais cette fois c’était sérieux. Un nouveau logiciel de tournage pour des spectacles musicaux. Une première au Canada. « Il y avait un drone. Plusieurs caméras automatisées sur scène. C’était spectaculaire. Une énorme production. Ça va être de qualité télévisuelle. J’ai hâte de voir le produit final », dit le chanteur de Lendemain de Veille impressionné par le sérieux de la production.

« Le réalisateur, c’est le gars qui fait Big Brothers. Quant aux techniciens aux éclairages, au son, ils sont les meilleurs, chacun dans leur spécialité », clame-t-il.

Un spectacle accessible

Le tournage s’est déroulé à huis clos, devant des gradins désertés. Mais le concert hivernal de haute voltige pourra être vu sur les pages Facebook de Lendemain de veille, du Festival Western de Saint-Tite et de Kartel Musik. Et les amateurs vont adorer.

Lendemain de veille reçoit des invités spéciaux. Steve Veilleux de Kaïn et David Jalbert. « Nous ferons essentiellement de nos chansons. Celles de notre premier album, mais aussi des nouveautés de notre prochain Le party est pogné, qui sortira en mai. Nous allons dévoiler notre nouvel extrait, Notre histoire. Mais nous ferons aussi un hommage à Steve et David. Nous avons fait des covers de leurs chansons pendant 10 ans. Et nous les remercions de nous avoir permis d’apprendre en le faisant », explique Marc-André Rioux.

Le spectacle qui aura fait travailler plus de 50 artisans de la scène québécoise, une équipe technique de renommée mondiale permettra aussi de voir des effets de pyrotechnie qui rappelleront les beaux week-ends de Saint-Tite.

Un festival qui tient à cœur

En 2020, les dirigeantes du Festival Western de Saint-Tite avait choisi Cowboy, de Lendemain de Veille comme chanson officielle. « Nous avons une belle entente avec elles. En 2020 ça aurait été notre 6e festival. Cette année, peut-être nous pourrons être présent pour notre 7e. Mais au moins, nous aurons ce spectacle », relate celui qui a le festival et la culture à cœur.