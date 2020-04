Sainte-Catherine annule la Course des 7 et sa fête familiale

Dans la foulée des événements annulés en raison de la crise sanitaire et l’interdiction des rassemblements cet été, la Ville de Sainte-Catherine et Leucan Montérégie annoncent que la Course des 7 prévue le 13 juin n’aura pas lieu. Cela s’applique également à la fête familiale de la Municipalité organisée simultanément.

Les frais d’inscription à l’événement sportif pourront être remboursés ou transférés en don à la discrétion des participants. Un courriel leur sera envoyé dans les prochains jours avec tous les détails. Les organisateurs leur demandent d’attendre ce message avant de communiquer avec eux.

Ils ajoutent que même si la Course des 7 est annulée, les fonds amassés permettront d’offrir un appui financier aux enfants atteints de cancer et leur famille, de soutenir et d’accompagner ces derniers, d’investir dans la recherche en oncologie pédiatrique, ainsi que d’informer et de sensibiliser le public sur le cancer chez l’enfant.

La Ville et Leucan Montérégie «espèrent pouvoir redonner rendez-vous aux participants et aux donateurs en 2021, lorsque la situation sera plus favorable aux rassemblements», soutiennent-ils par voie de communiqué en remerciant tous ceux qui s’étaient inscrits.

Ailleurs

Jusqu’à maintenant, Saint-Philippe a annulé sa programmation estivale et Delson, ses activités prévues au printemps.