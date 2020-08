Sainte-Catherine dévoile les plans du nouveau parc des Timoniers

Un peu plus de deux ans après le démantèlement du parc des Timoniers, la Ville de Sainte-Catherine dévoile les plans de ce nouvel espace. Celui-ci comportera trois aires de jeux pour les enfants de 0 à 12 ans.

Les travaux pour le parc relocalisé rue des Bateliers devraient débuter à l’automne, laisse savoir la Municipalité. Il s’agit d’un projet de 319 617$. La conception et la construction du parc ont été confiées en juin à la compagnie Tessier RécréoParc.

Le concept final est basé sur une consultation publique auprès des citoyens du secteur, en octobre 2018, ainsi qu’un sondage effectué à l’automne de la même année.

Des modules de jeux séparés seront aménagés pour les enfants de 0 à 5 ans et ceux de 6 à 12 ans, notamment de type parcours et défi, puis une section avec des balançoires sera accessible aux enfants de tous âges. Un carré de sable et du mobilier urbain, dont deux tables à pique-nique et des bancs modulaires feront également partie des infrastructures.

De plus, sept nouveaux arbres seront plantés afin de créer des zones d’ombres pour les usagers du parc et favoriser l’aménagement d’îlots de fraîcheur.

«Ces nouvelles infrastructures de parc sont attendues avec impatience par les résidents du secteur. Nous voulions combler les attentes de nos citoyens et offrir un lieu qui répondrait aux besoins évolutifs des enfants, et ce, dès le plus jeune âge», souligne la mairesse, Jocelyne Bates.