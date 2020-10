Sainte-Catherine limite l’utilisation des foyers extérieurs

Les citoyens de Sainte-Catherine qui ont l’habitude de faire des feux dans leur foyer extérieur devront dorénavant se limiter à une plage horaire et respecter de nouvelles consignes, puisque la Municipalité a modifié sa règlementation.

Les feux contrôlés dans un foyer extérieur au bois sont maintenant seulement permis entre 17h et 1h tous les jours de la semaine, alors qu’ils l’étaient en tout temps auparavant. Outre ce nouvel élément, le règlement stipule désormais qu’il est interdit de faire un feu lorsqu’un avertissement de smog est en vigueur.

De plus, le bois traité et le bois contaminé ont été ajoutés à la liste de combustibles interdits, comprenant également les déchets domestiques, les pneus, les feuilles, les débris de construction et autres matériaux. Le règlement antérieur mentionnait que seul le bois sec et sain, exempt de peinture ou teinture devait être brûlé.

Les nouvelles dispositions du règlement sont entrées en vigueur le 13 octobre, laisse savoir la Ville. Un avis de motion en ce sens avait pour sa part été déposé lors d’une séance du conseil municipal, le 14 juillet.

Il découle d’«une analyse approfondie réalisée par le Service de l’aménagement du territoire et du développement économique, notamment dans le cadre de l’élaboration de la politique de développement durable», ajoute-t-elle.

Les commentaires et l’opinion des citoyens à la suite de sondages ont également été pris en compte.

Règlement

Les dispositions du règlement avant sa modification s’appliquent toujours:

-Le foyer doit se trouver à minimalement 2 mètres de tout bâtiment, arbre et des lignes du terrain;

-L’installation du foyer n’est pas permise en cour avant;

-Le foyer doit être muni d’un pare-étincelle et être certifié par une norme ou homologation.