Sainte-Catherine limite le stationnement dans ses rues

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

À compter de juin, le stationnement en bordure de rue sera permis d’un côté seulement sur environ 25% du territoire de la municipalité de Sainte-Catherine.

Dans un avis envoyé aux citoyens concernés, la Ville indique prendre cette mesure à la suite de «problèmes de circulation et de sécurité sur les rues étroites».

En 2016, la Ville a fait un projet pilote dans le quartier des rues des explorateurs (Talon, Colomb, Montcalm, etc.) à la suite de plaintes.

«Les gens avaient des craintes pour le passage des véhicules d’urgence (police, pompiers et ambulances) et de service (déchets et recyclage). Il fallait souvent zigzaguer pour circuler», explique Amélie Hudon, responsable des communications à la Ville.

Il s’est avéré que le stationnement sur un seul côté de la rue a grandement amélioré la fluidité, a remarqué le comité de circulation dont fait partie la police et le service d’incendie. Le conseil municipal a entériné sa recommandation à l’effet d’interdire le stationnement en bordure de rue d’un côté sur l’ensemble des rues étroites de la municipalité.

Un total de 76 nouvelles artères sont touchées, ce qui équivaut à environ 25% des voies circulables à Sainte-Catherine. L’interdiction est du côté pair ou impair, selon la rue. Le côté permis a été établi en fonction de son nombre plus élevé de places de stationnement.

Une nouvelle signalisation sera installée en juin. Elle entrera aussitôt en vigueur. À défaut de la respecter, les contrevenants écoperont d’une contravention de la police.

Définition de rue étroite

La Ville de Sainte-Catherine établit que toute rue de moins de 8 mètres de largeur est considérée étroite.

Rues visées par l’interdiction

Côté pair interdit

-Alfred-Desrochers

-Alfred-Pellan

-de l’Anse

-d’Auteuil

-de la Calypso

-de Cartier

-Charlebois

-Dubois

-Forestier

-Place Forestier

-des Goélands

-des Hirondelles

-Jean-Laforge

-Lamarche

Lemieux

-Léveillée

-place Léveillée

-des Lys

-croissant Magellan

-Marc-Aurèle-Fortin

-de la Misaine

-des Mouettes

-du Nautilus

-d’Orléans

-Paul-Émile-Borduas

-du Portage

-du Princess

-des Ruisseaux

-de la Tortue

-de Verchères

-du Victoria

-Vigneault

-des Violettes

Côté impair interdit

-des Aigles

-des Alouettes

-du Baleinier

-de Beauport

-des Bégonias

-des Bouleaux

-Bourgeoys

-des Carouges

-des Chutes

-des Cormorans

-de l’Émérillon

-Félix-Leclerc

-Place Félix-Leclerc

-des Flamants

-de la Frégate

-des Frênes

-de Gaspé

-du Gloria

-de la Goélette

-des Harfangs

-Henri-Masson

-des Hérons

-Hudson

-des Jacinthes

-Jean-Paul-Riopelle

-Kateri

-De Laverendrye

-Léo-Ayotte

-des Mésanges

-des Outardes

-des Pinsons

-de la Providence

-des Rapides

-Rivard

-de la Rivière

-des Sarcelles

-des Saules

-des Sitelles

-des Sources

-Suzor-Côté

-de Varennes

-Villeneuve