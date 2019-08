Sainte-Catherine modifie plusieurs règlements de circulation

Obligation de virage à droite, interdictions d’arrêt ou de stationnement sur certaines rues; la Ville de Sainte-Catherine donne suite aux recommandations de son comité de circulation.

Les élus ont adopté une résolution en ce sens lors d’une séance du conseil, le 13 août. Les nouveaux règlements répondent à diverses demandes formulées auprès du comité de circulation de la Ville. Ce dernier a analysé les dossiers le 22 juillet avant de remettre ses recommandations au conseil municipal.

Amélie Hudon, directrice des communications à Sainte-Catherine, précise que «les modifications seront en vigueur dès l’installation de la nouvelle signalisation, c’est-à-dire au courant des prochaines semaines».

Modifications

-Il sera dorénavant obligatoire de tourner à droite sur la route 132, à partir de la rue de l’École, à l’intersection de la route 132;

-Il sera interdit d’arrêter sur la rue Saint-Jean, côté nord, entre les rues des Merisiers et Bédard, ainsi que sur la rue Bédard, côté est, entre les rues Saint-Jean et Villeneuve, les jours d’école, entre 7h30 et 15h30, du 24 août au 24 juin;

-Les automobilistes ne pourront plus se garer sur la rue Brébeuf, du côté est, et ce, sur une distance de 30 mètres à partir de l’intersection du boulevard Marie-Victorin;

-Des interdictions de stationnement seront implantées du côté sud de la rue Talon, entre la rue Jogues et le numéro civique 3645 de la rue Talon, afin de sécuriser l’entrée et la sortie des citoyens du secteur.