Sainte-Catherine planifie une future politique de développement durable

La Ville de Sainte-Catherine veut mettre en place une politique de développement durable, sous le thème Empreinte d’avenir – L’héritage de demain. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse, le 22 mai, au Centre municipal Aimé-Guérin.

Cette politique déterminera les priorités d’actions des élus pour les cinq prochaines années. Celle-ci reposera sur quatre thèmes distincts, soit l’environnement, les enjeux sociaux, l’économie et la culture, a indiqué la Ville.

Pour y arriver, la Ville compte sur la participation de ses citoyens, mais aussi celle de ses entreprises et organismes qu’elle consultera.

«Il est temps de se donner la capacité de faire des choix et d’agir ensemble pour l’essor de notre milieu de vie dans une perspective de durabilité.» – Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine

Au cours des six prochains mois, des consultations auront lieu. Parmi celles-ci, des sondages en ligne et sur Facebook ainsi que diverses activités participatives dans les parcs et durant les activités estivaux. À cet effet, le premier rendez-vous aura lieu le 8 juin au kiosque de la Ville lors de l’événement Ma Ville en fête.

Exemples

De quelle manière pourrait s’appliquer la future politique de développement durable? Invitée par Le Reflet à donner un exemple, la directrice de communications à la Ville de Sainte-Catherine, Amélie Hudon, a cité le réaménagement actuel du parc Francis-Xavier-Fontaine.

«Sa conception est pensée pour l’accessibilité universelle. Le module 6-12 ans tient compte des personnes se déplaçant en chaise roulante. Le recouvrement de la plupart des surfaces de jeux est en caoutchouc pour favoriser l’intégration des enfants autistes. Idem pour le choix des couleurs», illustre-t-elle.

«Les bornes électriques seront installées et l’aménagement du parc se de manière à préserver les arbres, à créer des zones d’ombre et des îlots de fraîcheur, poursuit-elle. Enfin, le lieu est adapté à la mise en place d’une programmation sportive et culturelle.»

Notons que c’est le conseiller municipal, Martin Gélinas, membre-président du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Sainte-Catherine, qui est responsable du dossier.

La démarche concernant l’élaboration de la politique de développement durable est en partie subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications.

Pour connaître les activités de consultation en temps réel: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/empreintedavenir.

Des organismes pour épauler

Sainte-Catherine sera accompagnée par quatre organismes pour l’élaboration de chacun des thèmes de sa future politique. L’environnement sera sous supervision de l’organisme de Vivre en ville, et les enjeux sociaux sous celui de Communagir. Les thèmes de l’économie et de la culture seront confiés respectivement aux organismes le Pôle IDEOS des HEC, et Les arts et la ville. Tous ces organismes animeront un atelier d’échange auprès des personnes et groupe sollicités.