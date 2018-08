Sainte-Catherine pourrait avoir battu le record de piñatas

Tout porte à croire que la Ville de Sainte-Catherine a battu le Record Guinness du plus grand nombre de piñatas réunies dans un événement. Un total de 1 205 objets colorés, tous fabriqués à la main, ont été accrochés à la clôture du parc Fleur-de-Lys, le jeudi 16 août, alors que la marque à battre était de 1013.

L’auteure de ses lignes étant témoin officiel, en compagnie d’une récréologue travaillant pour la Ville de Varennes, il est possible d’attester que 1177 d’entre elles ont été jugées conformes.

En plus de l’évaluation des témoins, les organisateurs devaient filmer le décompte final, photographier les piñatas numérotées et fournir d’autres documents prouvant l’authenticité de leur installation. La Ville de Sainte-Catherine devra toutefois encore patienter plus de quatre mois avant de recevoir l’approbation finale de Guinness World Records. L’organisme étudiera toutes les pièces justificatives qui seront envoyées avant d’homologuer le record.

«Nous voulions être audacieux et sortir du lot. Il s’agit d’un projet collectif rassembleur», affirme Nicolas Goyette-Bouchard, chef de section – événements à la Ville de Sainte-Catherine.

Engouement

La Municipalité a annoncé au début de l’été son intention d’établir une nouvelle marque mondiale de piñatas. Après un départ lent de l’avis de la Ville, le record a pris de l’importance aux yeux des citoyens qui ont mis la main à la pâte pour confectionner des piñatas au cours des dernières semaines. D’ailleurs, les 1205 objets ont été tous été fabriqués à la main.

Des résidents en ont fabriquées jusqu’à 20h, le soir même du record, si bien que le décompte final a débuté aux alentours de minuit après que des employés de la Ville eut terminé de les accrocher adéquatement.

Les citoyens qui tiennent à conserver leurs œuvres d’art peuvent les récupérer au parc Fleur-de-Lys. Quelques-unes parmi celles qui n’auront pas été réclamées seront accrochées par la Ville, informe le Service des loisirs.

Critères

Les piñatas devaient notamment être fermées en haut et en bas, avoir l’allure traditionnelle avec des froufrous, être suspendues sans toucher le sol et rester en place au moins cinq minutes consécutives.