Sainte-Catherine réunit deux courses

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

La Ville de Sainte-Catherine réunit la Course des 7 et Courir pour Leucan pour n’en faire qu’un seul événement. La 6e édition de la Course des 7 aura donc lieu le 8 juin au profit de Leucan Montérégie.

La mairesse Jocelyne Bates en a fait l’annonce lors de la séance du conseil municipal du 11 décembre.

La Course des 7 est une activité organisée par la Ville et qui se tient au RécréoParc alors que Courir pour Leucan est un événement de l’organisme du même nom.

Les dons amassés à la Course des 7 serviront donc à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille en Montérégie, comme cela a été le cas lors de la troisième édition en 2016, notamment.