Sainte-Catherine sonde ses citoyens sur le développement durable

La Ville de Sainte-Catherine souhaite connaître l’opinion de ses résidents sur les priorités et enjeux en termes de développement durable. Ceux-ci sont invités à répondre à un sondage d’ici le 5 juillet.

Il s’agit de la dernière étape d’une démarche entamée au printemps 2019 pour la création d’une politique de développement durable.

Quatre ateliers de consultation impliquant la Ville, des citoyens, des organismes, des entreprises et des acteurs du milieu ont eu lieu au cours de la dernière année. Ils abordaient le développement social, économique, environnemental et culturel.

«En incluant des processus de consultation citoyenne dans les grands projets de la Ville, il est possible de développer des idées en cohérence avec la vision et les aspirations de notre population, tout en respectant les objectifs économiques et sociaux de la Ville», souligne la mairesse, Jocelyne Bates.

Le sondage comprenant de 20 à 30 questions à choix de réponses peut s’effectuer anonymement au vdsc.ca/durable en environ 10 minutes.

Les citoyens sont appelés à classifier l’importance qu’ils accordent à des sujets sur une échelle de 1 à 5.

Exemples de sujets abordés

-Changements climatiques sur l’environnement et les habitudes de vie

-Gestion des déchets et matières résiduelles

-Développement économique local

-Inégalités socio-économiques

-Alimentation de proximité, comme l’agriculture locale

-Protection et mise en valeur des paysages naturels

-L’aménagement d’espaces publics

-Inclusion des populations vulnérables

-Accueil et intégration de diverses populations

-Accès au logement

-Équité entre les genres

