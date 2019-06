Sainte-Catherine : Un homme barricadé a tenu les policiers en haleine

On en sait un peu plus concernant l’intervention policière qui est survenue sur le boulevard Saint-Laurent entre les rues des Faucons et des Éperviers à Sainte-Catherine dans la soirée du 28 juin.

Selon la Régie intermunicipale de police Roussillon, il y a eu agression armée entre deux individus. Le suspect, à la suite de son geste, s’est barricadé chez lui. Ce dernier s’est finalement rendu aux policiers.

La Régie s’est faite avare de commentaires concernant cette affaire. On ignore les liens entre les deux personnes, la nature de l’agression et si la victime, – un homme ou une femme – a été blessée.