Sainte-Catherine vue par…

Maître en yoga et méditation, auteure et conférencière, Nicole Bordeleau est cofondatrice du centre de méditation YogaMonde à Sainte-Catherine. Elle a su transmettre à des milliers de personnes des pistes de réflexion, des exercices pratiques et des méditations pour passer du «chaos au calme et pour vivre le meilleur de leur vie au moment présent», dit-elle.

Pourquoi avez-vous choisi de vivre à Sainte-Catherine ?

«J’ai eu un immense coup de cœur pour ce patelin qui longe le fleuve et pour l’aspect chaleureux de vivre dans une petite municipalité à quelques minutes de la métropole. Il y a aussi son magnifique parc boisé. C’est pour ces raisons que j’ai choisi d’y vivre depuis 28 ans et d’y fonder YogaMonde.»

Qu’est-ce que vous aimez de votre ville ?

«La proximité du fleuve et la quiétude qui règne le long des berges. J’aime la gentillesse des gens, l’accessibilité à d’autres municipalités et la courte distance d’avec la grande ville.»

Quels sont vos coups de cœur concernant votre ville et sa région ?

«Le RécréoParc. J’y marche presque quotidiennement depuis des années. J’apprécie le tout nouvel aménagement qui a été fait, dont le pavillon principal, ses aires de repos et de camping urbain. Il y a aussi le parcours culturel des poétesses avec ces écrits parsemés ici et là dans la ville.»

Quels sont les trésors cachés que vous fréquentez ?

«Outre YogaMonde, il y a le Marché des jardiniers à La Prairie, le restaurant Lov au Complexe Dix30 et le supermarché Avril santé à Brossard.»