Une importante opération policière menée par le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a permis la saisie de plus de 1400 plants de cannabis, dans diverses municipalités, dont à Saint-Constant entre le 26 et le 28 juin.

Les policiers ont réalisé neuf perquisitions dans le cadre de cette opération touchant la vente et la production de cannabis illicite, sur les territoires de Saint-Anicet, Dundee et Godmanchester, ainsi qu’à Montréal.

Ils ont du même coup procédé à l’arrestation d’un homme âgé de 61 ans qui pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le Cannabis.

En plus des 1400 plants de cannabis, les policiers ont également mis la main sur environ 2 kg de cannabis, plus de 23 800 $ en argent canadien, ainsi que de l’équipement servant à la production du cannabis estimé à une grande valeur, 2 armes à feu et deux armes prohibées.

Cette opération a mobilisé 24 policiers du Service des Enquêtes sur la Contrebande ainsi que des policiers de la Régie intermunicipale de Roussillon, des policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Haut Saint-Laurent.

Le Service des enquêtes sur la contrebande, via le programme ACCES-Cannabis, a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.