Le plus gros salon de l’emploi et de la formation continue revient pour une 2nde édition!

Après le succès de sa première édition en octobre 2020 ayant réuni plus de 20 000 visiteurs et 218 exposants, le Salon virtuel de l’emploi et de la formation continue revient au mois d’avril!

Pour cette édition, c’est plus de 5 000 emplois qui seront proposés, avec toujours la présence d’établissements de formation aux adultes et d’organismes d’aide à l’emploi et immigration.

1 semaine de salon en ligne et 2 jours de clavardage :

Le salon virtuel de l’emploi et de la formation continue, organisé par L’Événement Carrières, se déroulera à nouveau durant une semaine, du 7 au 16 avril 2021, avec deux jours de clavardage les 7 et 8 avril.

Pendant la semaine du salon, vous pourrez visiter les kiosques afin d’en apprendre plus sur les exposants et postuler aux offres proposées.

Les deux jours de clavardage, les exposants seront en ligne pour répondre à toutes vos questions, de 9h à 18h, par chat écrit ou vidéo.

5 000 emplois proposés au Québec :

De nombreux domaines d’emploi seront représentés au salon, parmi eux la santé, la fabrication, le commerce de détail, l’éducation, ainsi que de nombreux postes à pourvoir dans la fonction publique.

Les emplois proposés s’adresseront à tous les niveaux d’études et un grand nombre d’emplois d’été et étudiants sera aussi proposé par les entreprises exposantes.

En plus de Montréal, la majorité des régions du Québec sera représentée dans un pavillon dédié où de nombreuses entreprises seront présentes pour faire connaitre leurs activités et leurs offres à pourvoir, affichant un besoin de main d’œuvre encore très fort en région.

De nombreux exposants proposeront des emplois dans la région de Laval et dans tout le Québec tels que : AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA, AUTOBUS TRANSCO, CARGILL, CENTRE DE DISTRIBUTION PROVIGO, COUCHE-TARD, DESJARDINS, FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC, GROUPE MITO, INDUSTRIELLE-ALLIANCE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., MANAC, MMODE LA GRAPPE MÉTROPOLITAINE, OVHCLOUD, UMANICO et bien d’autres!

Des offres de formation pour adultes :

Vous êtes à la recherche d’une formation pour vous perfectionner ou vous réorienter? Le pavillon Formations aux adultes regroupera des établissements de tout le Québec offrant des programmes dans différents domaines.

Des conseils en emploi et immigration :

Vous êtes à la recherche de conseils pour retrouver un emploi ou pour vos démarches d’immigration? Des organismes spécialisés seront présents au Pavillon Aide à l’emploi et immigration pour présenter leurs différents programmes afin de vous conseiller et vous orienter (recherche d’emploi, réseautage, installation, vie quotidienne, réseautage etc.).

Des conférences virtuelles offertes :

Les espaces conférences du salon vous permettront d’assister gratuitement à de nombreuses conférences, en direct ou en rediffusion, sur les thèmes de l’emploi, de la formation et de l’immigration afin de récolter de bons conseils et avoir toutes les cartes en main pour vos recherches!

Ce salon s’adresse aux personnes pouvant travailler légalement au Québec (citoyens, résidents permanents, titulaires ou en attente d’obtention d’un permis de travail).

Ce salon virtuel est complétement gratuit pour les visiteurs.

Pour vous inscrire, il suffit d’aller sur le site du salon : https://evenementcarrieresvirtuel.easyvirtualfair.com/

Pour en apprendre plus, visitez la page de notre site ecarrieres.com : Page du site

Salon virtuel de l’emploi et de la formation continue présenté par Jobboom

Partenaires de l’événement : C3Job, la CITIM, Mon Emploi, Le Journal de Montréal et Relay Media