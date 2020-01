Samedis nostalgie – La guerre du prix de l’essence… en 1995

Dans son édition du 4 février 1995, Le Reflet rapportait une guerre du prix de l’essence dans la région, alors que les stations-service de la Route 132 affichaient toutes 48,9 cents du litre, comparativement à 58,9 cents la semaine précédente.

«Peu importe la région qui provoque cette guerre du prix de l’essence, on n’a pas le choix de suivre», soulignait Richard Tossing du Pétro-Canada à Delson dans un article du journaliste Normand Laberge.

«En fait, ce n’est pas important de savoir d’où provient la baisse du prix de l’essence. Ce qui est important, avant tout, c’est de savoir qui la provoque. Et à ce sujet, on sait très bien qui est le coupable. À 90%, ce sont les stations-service indépendantes.»

Les détaillants avouaient être affectés par cette guerre du prix de l’essence, mais pas assez pour fermer boutique.

«Pour la simple et bonne raison que ces guerres de l’essence ne durent jamais plus d’une semaine, expliquait M. Tossing. Heureusement, parce que si elles avaient à se prolonger plus d’une semaine, bon nombre de détaillants seraient dans l’obligation de fermer leurs portes. Or, personne n’est intéressé à en arriver là.»

On n’a plus les guerres du prix de l’essence qu’on avait!