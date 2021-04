Se loger, mais à quel prix ?

En cette période de renouvellement de bail, plusieurs stressent à l’idée de ne pas trouver un appartement à un prix qui leur convient. L’offre de logement est mince et chère dans la région. Si un ménage a la moindre contrainte, la recherche se complique davantage, comme le témoignent Laura Corbin et Anick Gendron.

Laura Corbin et son conjoint habitent un 4 et demi à Mercier depuis deux ans qui leur coûte 1095 $ par mois. Au début de l’année 2021, le propriétaire les a avisés que le prix augmenterait de 155 $ par mois à partir de juillet. «On m’a dit que c’était parce que nous étions de bons payeurs. Sinon, ce serait 205 $ de plus», raconte la Merciéroise.

Son propriétaire est en droit d’augmenter ainsi, puisque l’immeuble a été construit il y a moins de 5 ans. La clause F du bail autorise légalement les propriétaires d’immeubles récents à faire de telles augmentations sans que les locataires puissent contester. En d’autres mots, Mme Corbin a deux options: accepter la hausse ou déménager.

Le hic, c’est qu’elle a deux chiens. «Je suis obligée d’accepter cette hausse aberrante, déplore-t-elle. J’ai regardé ailleurs, mais dès qu’on dit qu’on a des chiens, on nous ferme la porte. C’est impossible, quelle que soit la grandeur [du logement] .»

«Ça me coûtera 1250$ pour un 4 et demi à Mercier! On n’est pas sur l’île de Montréal ici» -Laura Corbin