Situation des aînés: une commission d’enquête sera nécessaire

Il y a quelques semaines, je disais dans cette chronique que nous récoltons ce que nous avons semé, puisque nous avons négligé les aînés durant les 30 dernières années. On le constate d’autant plus avec ce qu’on traverse depuis le début de la crise, et la situation ne fait que s’aggraver.

Des personnes sont responsables de ce qui se passe dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées. Une commission d’enquête devra être tenue pour faire la lumière quand tout sera fini.

C’est épouvantable de voir à quel point les élus ont «dormi au gaz» longtemps. Je l’ai déjà dit, aucun parti au pouvoir dans les dernières années n’a agi pour améliorer le sort des aînés. Je ne blâme pas l’actuelle ministre des Aînés, Marguerite Blais. Tous ceux qui ont eu la responsabilité de s’occuper de nos personnes âgées ont failli à leur tâche.

Imaginez comment les autres provinces canadiennes réagissent quand ils voient notre situation. Même le premier ministre du Québec, François Legault, dit s’inquiéter lorsqu’il nous compare avec le reste du Canada. Plus de 4000 morts au Québec, et la majorité sont des personnes vulnérables et sans défense, soit des aînés. C’est une honte. Je ne compte plus le nombre d’appels de ces gens ou de leur famille en larmes face à la situation.

On a eu une période de chaleur il y a quelques jours et rien n’était en place pour la combattre. Pourtant les canicules ne sont pas nouvelles! C’est atroce pour les aînés qui sont seuls et isolés, même à l’extérieur des CHSLD et résidences. Je ne peux pas concevoir qu’en 2020, dans notre société, nous en soyons là. Il nous faut des réponses.

Un rapport des Forces armées canadiennes a été publié la semaine dernière. Mais encore? C’est très prudent. J’ai entendu des infirmières et des préposés témoigner de problèmes beaucoup plus graves que ce qui a été dévoilé.

Après la crise, j’ai confiance qu’une des priorités du gouvernement sera de mettre sur pied cette commission d’enquête indépendante et publique. On l’a fait pour la corruption; on devra le faire dans ce cas-ci. La population a le droit de comprendre ce qui s’est réellement passé.

On ne peut pas accepter ce que vivent les aînés au Québec. Le gouvernement nous dit que ça s’améliore chaque jour, mais ce n’est pas le cas. Les témoignages des travailleurs auprès d’eux et de ceux qui sont sur le terrain nous le prouvent.

(Propos recueillis par Gravité Média)