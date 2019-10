Six Ford Ranger modifiés à voir absolument

Article par Guillaume Rivard

Ne voulant pas attendre l’ouverture du Salon de la SEMA 2019 à Las Vegas le 5 novembre prochain, Ford a dévoilé cette semaine les six Ranger modifiés qu’elle exposera lors de l’événement dans le but d’illustrer les innombrables façons de personnaliser sa nouvelle camionnette intermédiaire.

D’ailleurs, avec plus de 50 véhicules sur place, l’ovale bleu sera le constructeur automobile le plus représenté à l’expo de la SEMA cette année.

« Le marché des pièces et des accessoires automobiles continue de prendre de l’ampleur à un rythme spectaculaire et […] le Ranger est parfait pour se prêter au jeu, lui qui peut être modifié d’une foule de manières selon les besoins et les goûts particuliers de ses propriétaires », affirme Eric Cin, directeur mondial des accessoires et de la personnalisation des véhicules Ford.

Tjin Edition Ford Ranger

Après leur RTR Ford Mustang mauve de 2018, Neil et Collin Tjin (père et fils) ont voulu créer un Ranger différent. Au lieu de relever le camion, ils l’ont plutôt abaissé de huit pouces à l’avant et de neuf pouces à l’arrière pour lui donner un look 100% urbain, appuyé par des roues Rotiform LHR-M de 20 pouces chaussées de pneus Falken.

Des élargisseurs d’ailes RTR et une calandre RTR avec triangles lumineux à DEL ajoutent du muscle et de l’éclat à ce Ranger, tandis que la carrosserie jaune BASF sur mesure contraste avec le plancher en bois noir de la caisse.

RTR Rambler Ford Ranger

Selon Ford, c’est le véhicule d’expédition ultime pour les amateurs de plein air. Le design signé RTR se veut à la fois moderne et agressif, mais bien sûr il faut souligner la suspension hors route Ford Performance relevée de deux pouces à l’avant, les plaques de protection sous le camion et les pneus Nitto Ridge Grappler de 33 pouces.

Une tente SkyRise s’installe en surplomb à l’arrière et un support à planches à neige est intégré à la caisse.

Yakima Ford Ranger

Voici un camion sportif créé par l’accessoiriste et partenaire de Ford, Yakima, encore une fois avec une suspension hors route Ford Performance relevée de deux pouces à l’avant.

Si les roues tout-terrain Fuel Recoil et les pneus BFGoodrich T/A KO2 de 33 pouces sont impossibles à manquer, les principaux attraits de ce modèle sont les supports pour kayaks, vélos et autres équipements intégrés à la caisse.

Advanced Accessory Concepts Ford Ranger

Oui, on vous assure, il y a bien un Ford Ranger 2019 caché sous tous ces accesoires. Conçu pour l’exploration, ce concept arbore de robustes pare-chocs AFN, une plaque et des barres de protection ainsi qu’un couvercle de différentiel arrière Ford Performance lui permettant de s’aventurer plus loin.

Pour camper, c’est facile avec l’auvent, la tente Tepui Hybox et le réfrigérateur ARB de 1,7 pied cube.

Hellwig Ford Ranger

Commencez-vous à voir un thème commun à tous ces Ranger modifiés? Celui-ci peut atteindre des endroits éloignés et difficiles d’accès grâce à sa suspension Icon relevée de 3,5 pouces, à ses roues Icon Compression de 17 pouces de même qu’à ses barres de protection et pare-chocs Addictive Desert Designs. Il possède également des barres stabilisatrices Hellwig, un échappement Ford Performance de type « cat-back » et un couvercle de différentiel arrière.

Les panneaux solaires Goal Zero fournissent une énergie d’appoint lors des excursions. Ajoutez à cela une plaque de cuisson Trail Kitchens ainsi qu’une tente rigide Tepui et vous serez parfaitement autonome.

Ford Performance Parts Ford Ranger

Cet autre Ranger axé sur l’aventure comporte une suspension hors route Ford Performance relevée de deux pouces à l’avant, des roues Ranger Raptor également conçues par Ford Performance de même que des pneus BFGoodrich All-Terrain KO2. On retrouve aussi toutes sortes de lumières pour bien éclairer le chemin… ou celui que vous défrichez.