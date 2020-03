Six fraudes liées à la COVID-19

La Régie intermunicipale de police Roussillon met en garde la population concernant les fraudes connexes liées à la COVID-19.

Les fraudeurs profitent de la désinformation, des craintes et des incertitudes des consommateurs pour tenter de profiter de la crise et ainsi faciliter les arnaques et la cybercriminalité. Avec l’annonce du gouvernement concernant la fermeture des commerces non-essentiels, des citoyens pourraient se laisser tenter et répondre aux appels de fraudeurs qui offrent différents services ou produits.

La Régie ne répertorie pas actuellement de hausse de plainte pour ce type de dossiers, mais elle veut sensibiliser la population à se protéger contre les différentes arnaques. Tel qu’indiqué sur le site du Gouvernement du Canada, voici quelques exemples d’arnaques signalées.

Représentants malveillants d’entreprises de nettoyage ou de chauffage

Ils offrent des services de nettoyage de conduits ou des filtres à air pour se protéger de la COVID-19.

Faux représentants d’entreprises locales et provinciales d’hydroélectricité

Ils menacent de couper l’électricité pour le non-paiement.

Faux représentants de la Croix-Rouge et autres organismes de bienfaisance connus

Ils offrent des articles médicaux gratuits, comme des masques, contre un don.

Faux représentants des ministères du gouvernement

Ils envoient des courriels de type hameçonnage sur le coronavirus, incitent par la ruse à ouvrir des pièces jointes malveillantes et amènent par la ruse à fournir des renseignements personnels et financiers de nature délicate.

Conseillers financiers malveillants

Ils encouragent vivement à investir dans de nouvelles actions prometteuses liées à la maladie et offrent une aide financière et/ou des prêts pour aider à survivre pendant la crise.

Représentants malveillants d’entreprises privées

Ils vendent des tests de dépistage rapides de la COVID-19. Seuls les professionnels de la santé peuvent effectuer les tests. Aucun autre test n’est authentique ou ne garanti des résultats exacts. Aussi, ils vendent des produits frauduleux censés traiter ou prévenir la maladie. Les médicaments non approuvés menacent la santé publique et constituent une infraction aux lois fédérales.

Si un citoyen est victime d’une arnaque, il est important d’en informer le service de police par téléphone au 450 638-0911 et le Centre anti-fraude du Canada via leur site internet.

Pour de plus amples informations, il est possible de consulter les pages suivantes sur les sites internet du Centre anti-fraude du Canada et de l’Organisation mondiale de la santé.

(Source: Régie intermunicipale de police Roussillon)