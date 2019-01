Six médailles pour l’école HLD Taekwondo au Championnat canadien

Crédit photo : Gracieuseté

L’école HLD Taekwondo à Saint-Constant a récolté six médailles dont deux d’or au Championnat canadien, qui avait lieu du 9 au 12 janvier à Québec. Deux médailles d’argent et deux de bronze ont aussi été remportées.

Un total de sept athlètes prenaient part au Championnat.

«Je suis fiers d’eux. On vise toujours l’or, mais la compétition était très forte et ils ont tous été bons», laisse savoir Carlos Amezcua, entraîneur et directeur de l’école.

Il s’agissait d’une première expérience de niveau national pour certains, notamment Leena Dars, qui a récolté une médaille d’argent dans la catégorie cadet 33 kg féminin.

Les deux médaillés d’or, Alexander Genewicz et Isabella Schrunder, se sont chacun assuré un billet pour le Championnat panaméricain de taekwondo qui aura lieu du 26 juillet au 11 août à Lima, au Pérou.

«Alexander a été parfait lors de ses quatre combats», dit M. Amezcua.

Le Constantin a changé de catégorie cette année, passant de 63 kg – dans laquelle il avait remporté l’or aux Nationaux en 2018 –, à 73 kg.

Isabella Schrunder, de Sainte-Catherine, en était à sa première compétition dans la catégorie senior.

«Elle a perdu son premier combat, mais a remonté pendant ses six combats», affirme fièrement son entraîneur.

Résultats des athlètes d’HLD

Or:

-Isabella Schrunder, senior 68 kg féminin

-Alexander Genewicz, junior 73 kg masculin

Argent:

-Leena Dars, cadet 33 kg féminin

-Taha Dars, cadet 49 kg masculin

Bronze:

-Naomie Létourneau-Paradis, cadet 59 kg féminin

-Éthienne Brunet, senior 80 kg masculin

-Kevlyn Pincherli a obtenu une 7e place, senior 80 kg masculin