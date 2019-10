Six villes demandent du financement fédéral pour une Promenade au bord de l’eau

Sainte-Catherine, Candiac, La Prairie, Delson, Brossard, Saint-Lambert et la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) demandent au gouvernement fédéral de financier la moitié du coût de l’aménagement d’une Promenade au bord de la Voie maritime.

Le projet d’une dizaine de kilomètres qui reliera Sainte-Catherine à Saint-Lambert est évalué à 15 M$. Il fait partie de la Trame verte et bleue de la CMM. En 2017, celle-ci parlait d’un parc-plage. Maintenant nommé la Promenade fluviale, le projet révisé inclut une piste multifonctionnelle, un sentier en berge, des escaliers, six haltes et 16 points d’observation le long de la digue.

Si le gouvernement accepte de financer 50% du coût, la CMM et les Villes, sous forme de quote-parts, ainsi que le gouvernement provincial, couvriront les 7,5 M$ restants. Ce dernier a déjà octroyé sa part.

«Ce n’est pas majeur pour quelque chose qui regroupe tant de municipalités et qui redonne à nos citoyens», a exprimé Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine, en conférence de presse, le 8 octobre, au RécréoParc.

Mme Bates et les maires des autres municipalités souhaitent que leur appel soit entendu par les candidats aux élections fédérales dans La Prairie. La mairesse de Sainte-Catherine considère que la campagne électorale est «un bon timing» pour déposer cette demande.

«Nous espérons que cette conférence de presse fera bouger les choses. On parle de ce projet depuis 2016. On veut aller de l’avant», ajoute-t-elle.

La CMM est également en attente d’un accord avec la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL).

Les Villes et la CMM désirent entreprendre des études préliminaires ainsi que les plans et devis le plus rapidement possible.