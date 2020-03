Soirée de discussions sur les changements climatiques à Saint-Constant

La Corporation de développement communautaire Roussillon organise deux soirées de discussions sur les changements climatiques et la protection de l’environnement.

L’organisme et ses partenaires espèrent ainsi informer et sensibiliser les citoyens, en plus de leur permettre de s’impliquer localement.

Les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les organismes et mouvements citoyens, les initiatives jeunesse et les voitures électriques, notamment. D’ailleurs, des modèles de véhicule seront sur place. Une conférence d’Équiterre sur les comportements écoresponsables est aussi à l’horaire.

Les organisateurs ont aussi prévu un volet destiné aux adolescents de 12 à 17 ans. Les membres des maisons des jeunes et des comités environnementaux des écoles secondaires sont invités à participer l’activité Relève ton défi écolo. Ils présenteront les résultats de leur expérience lors des deux soirées. L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Dates et lieux

-24 mars, de 18h30 à 21h30, au Pavillon de l’Île St-Bernard à Châteauguay

-26 mars, de 18h30 à 21h30, à Exporail à Saint-Constant