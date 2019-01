Soirée d’information sur les études postsecondaires à La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

À lire aussi Saint-Constant : soirée d’information pour s’inscrire au futur centre d’études collégiales

Plus de 80 représentants d’établissements scolaires et d’organismes professionnels seront disponibles pour rencontrer les élèves de la région à l’occasion du salon Ta voie, ton avenir, ce jeudi 17 janvier, dès 18h, à l’école de la Magdeleine à La Prairie.

Cet événement, qui en est à sa 2e édition, permet aux adolescents et adultes de mieux connaître leurs options d’études postsecondaires, comme la formation professionnelle, le cégep, l’université, etc. Des conseillères en orientation présenteront également deux conférences à propos des choix de carrière et des options d’études.

Une quinzaine de centres de formation professionnelle, une trentaine d’établissements collégiaux et sept universités seront sur place, notamment.

L’entrée est gratuite.

(Source : Commission scolaire des Grandes-Seigneuries)