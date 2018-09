Soirée électorale dans Sanguinet : Quatre candidats confiants

Crédit photo : Le Reflet - Vicky Girard

Les candidats dans Sanguinet étaient présents à une rencontre électorale, organisée par la Corporation de développement communautaire (CDC) au Centre pour femmes l’éclaircie à Sainte-Catherine, le 19 septembre.

Bien préparés aux neufs questions qui leur ont été soumises d’avance, Maya Fréchette Bonnier (Québec solidaire), Alain Therrien (Parti québécois), Marcelina Jugureanu (Parti libéral du Québec) et Danielle McCan (Coalition avenir Québec) ont répondu avec conviction à tour de rôle.

Spontanéité

Alain Therrien et Danielle McCann ont servi servi des réponses spontanées à une sous-question concernant l’accès aux ressources alimentaires.

M. Therrien veut mettre en place un programme permettant aux agriculteurs et aux organismes communautaires de s’allier afin d’offrir des ressources alimentaires à ceux qui en ont besoin sur le territoire.

«On le fait déjà, mais ça pourrait être plus structuré. Ça aurait dû être dans ma plateforme, je l’ajoute!» a-t-il dit.

Sur le même sujet, Mme McCann a découvert que certaines épiceries et commerces du Roussillon ne donnent pas leurs aliments non vendus aux organismes. Elle s’est engagée à travailler sur ce dossier si elle est élue.

Solutions différentes

Les lacunes du transport en commun sur le territoire ont été soulevées et les candidats avaient tous des solutions différentes à proposer.

Maya Fréchette Bonnier s’engage à réduire de moitié la tarification dès le premier mandat et à ajuster les horaires.

Marcelina Jugureanu a rappelé des annonces faites par son parti en cette matière, soit la gratuité du transport en commun pour les étudiants et les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu’un passeport mobilité; une carte universelle qui centralise tous les transports en commun.

Alain Therrien propose pour sa part le projet du grand déblocage, plutôt que le REM, incluant un tramway de la gare Sainte-Catherine à Saint-Constant jusqu’à Montréal avec des arrêts sur le territoire. Le tramway passerait à toutes les 5 ou 10 minutes aux heures de pointes et permettrait 130 000 véhicules de moins sur les routes.

Danielle McCann veut mettre en place des modalités pour connecter le réseau au futur REM et faciliter l’accès des citoyens du Roussillon à ce moyen de transport.

Autres faits saillants

Maya Fréchette Bonnier (QS)

Enseignante auprès d’enfants autistes, la candidate fait de l’éducation sa priorité. Québec solidaire a l’intention d’investir massivement «sur plusieurs paliers en même temps» en rénovant les écoles afin d’y accueillir plus d’enseignants et moins d’élèves par classe.

«Il faut plus de ressources, dit-elle. Ce n’est pas normal que dans ma classe, j’aie fourni la moitié du matériel puisqu’il n’y avait que des pupitres et des chaises à la rentrée.»

Son parti s’engage aussi à offrir la gratuité scolaire du Centre de la petite enfance (CPE) au doctorat, incluant les sorties scolaires, le matériel et le service de garde.

En matière de santé, QS s’engage à avoir des CLSC ouverts 24h sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi qu’une assurance dentaire gratuite pour tous.

Alain Therrien (PQ)

«En terme d’éducation, nous sommes les champions», affirme le député sortant.

Le PQ souhaite instaurer un bouclier en instaurant une loi qui empêcherait toute coupe en éducation dès le début de son mandat.

Il s’engage à offrir la gratuité scolaire aux gens qui ont des revenus familiaux de moins de 75 000$ par année dans un 1 er mandat du PQ et à tous dans un 2e mandat.

Son intention de geler l’augmentation de salaire des médecins pour investir dans les soins à domicile sont aussi ressortis.

Le candidat a laissé savoir qu’il note le fait que certaines municipalités dans Sanguinet n’ont pas de code du logement dans l’intention de travailler sur le dossier.

Marcelina Jugureanu (PLQ)

La candidate considère que la santé est un enjeu extrêmement important.

«Il y a encore du chemin à faire, mais le parti libéral a obtenu de bons résultats jusqu’à maintenant avec 1,1 million de personnes ayant accès à un médecin de famille et les supercliniques. Nous en avions promises 50 et il y en 49, dont une dans le Roussillon», indique-t-elle.

Elle a salué la promesse de son collègue dans La Prairie, Richard Merlini, d’en avoir une de plus sur le territoire.

Celle qui a déjà eu sa propre entreprise déplore que les commerçants ne puissent pas recycler. Elle en fait donc une priorité urgente.

Danielle McCann (CAQ)

Dans le contexte de la rencontre avec des organismes communautaires, Mme McCann s’est prononcée d’emblée sur le sujet en s’introduisant.

«Il faut soutenir et revaloriser le travail communautaire. Il y a un manque dans notre secteur et je prends l’engagement de bien évaluer les besoins», indique-t-elle.

Elle promet fermement à un financement par mission et non par projet pour les organismes communautaires.

La candidate a témoigné des nombreuses rencontres qu’elle a eues dans les dernières semaines, notamment avec la mairesse de Sainte-Catherine, Jocelyne Bates, afin de bien connaître les enjeux dans Sanguinet.

Elle a entre autres affirmé vouloir soutenir des initiatives d’agriculteurs de Saint-Rémi et Saint-Constant qui innovent avec des pesticides moins nocifs pour l’environnement.