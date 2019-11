Soutien Autisme Support amasse 45 200 $ lors de son gala-bénéfice

L’organisme Soutien Autisme Support (S.Au.S.) tenait la cinquième édition de son gala-bénéfice La nuit des rêves au Complexe Roméo V. Patenaude à Candiac, le 2 novembre.

L’événement, qui a passé tout près d’être annulé en raison d’une panne d’électricité, se déroulait dans une ambiance de casino style Moulin Rouge et a réuni près de 200 personnes.

Les acteurs Cameron Brodeur (Umbrella Academy) et Eleanor Noble (Arthur), l’animateur à la station de radio The Beat 92.5 Cat Spencer ainsi que la présidente et fondatrice de S.Au.S Audrey Burt ont tous pris part au gala. Angela Price, Bailey Weber, Sarah Byron et Liz Ouellette, toutes des femmes de joueurs des Canadiens de Montréal, étaient également de la partie.

La soirée casino a permis d’amasser un montant de 45 200$ qui servira à mettre sur pied de nouveaux programmes pour les adultes âgés de 21 ans et plus vivant avec le Trouble du spectre de l’autisme sévère.