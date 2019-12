Spectacle de Dan Bigras: la Fondation Jean de la Mennais amasse plus de 30 000 $

Un montant de 32 465$ a été remis à la Fondation Jean de la Mennais grâce au concert de Dan Bigras qui avait lieu à l’église de la Nativité, à La Prairie, le 8 décembre.

La somme sera dirigée vers l’engagement communautaire, la cause que la Fondation porte, laisse savoir sa directrice, Mariepier Santoire. Elle ajoute que plus de 500 billets ont été vendus et que le spectacle a été prolongé de plus d’une heure par le chanteur et ses musiciens.

Dan Bigras a également pris le temps de rencontrer des admirateurs qui l’attendaient à la fin du concert.

«Les élèves du Collège Jean de la Mennais accompagnés par des anciens élèves, en première partie, ont captivé toutes les convives de par leur talent», souligne Mme Santoire.