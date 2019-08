Spectaculaire collision entre deux poids lourds

Une spectaculaire collision impliquant deux poids lourds a causé des blessures mineures aux deux camionneurs impliqués, le mercredi 21 août vers 21h20 sur le boul. Mgr-Langlois à Salaberry-de-Valleyfield.

L’impact s’est produit la hauteur de l’usine Goodyear, en direction nord.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Aurélie Guindon, la collision s’est produite lorsqu’un des deux véhicules est entré en collision avec le second alors que celui-ci était immobilisé dans l’accotement.

Le choc a été violent et a sérieusement endommagé la cabine du véhicule en mouvement. Heureusement, les deux camionneurs n’ont subi que des blessures mineures.

On ignore les raisons qui ont entraîné l’accident. «Les causes de l’accident demeurent encore sous enquête», a indiqué la policière.

L’événement a entraîné la fermeture de cette portion de route durant de longues minutes, le temps de dégager les nombreux débris éparpillés sur la chaussée.