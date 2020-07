Stationnement des véhicules récréatifs : des Candiacois continuent de contester la réglementation

Après plus d’un an à tenter de négocier avec la Ville de Candiac pour qu’elle assouplisse la réglementation limitant les dimensions, le stationnement et le remisage des véhicules récréatifs, un groupe de propriétaires de VR dénonce son manque d’ouverture et «trop de restrictions».

En juin 2019, le maire de Candiac, Normand Dyotte, indiquait en séance du conseil municipal que le règlement modifié initialement en 2016 serait appliqué avec l’émission d’amendes à partir de juillet 2020.

Des propriétaires de véhicules récréatifs ont créé un comité pour s’y opposer. Ils ont réclamé, le mois dernier, un sursis à cet effet, le temps de trouver un terrain d’entente, mais affirment n’avoir obtenu aucune réponse. De son côté, Candiac confirme au Reflet que la réglementation est maintenant appliquée.

«L’arrivée de la COVID-19 a malheureusement suspendu la suite des consultations et en l’absence d’un amendement au règlement satisfaisant pour les deux parties, la Ville se voit contrainte de continuer à appliquer le règlement existant», précise Jacinthe Lauzon, directrice des communications.

Les citoyens concernés ont reçu un avis à cet effet le 1er juin, ajoute-t-elle.

Rencontres

La Ville et le regroupement de campeurs se sont rencontrés à trois reprises dans la dernière année. À la lumière de ces réunions, Candiac a prolongé de deux mois la période d’autorisation pour le stationnement à la demande des propriétaires de VR, l’établissant d’avril à novembre. La Ville offre également aux citoyens possédant un VR de le stationner au Complexe sportif jusqu’au 31 août, en raison de la COVID-19, puisque plusieurs d’entre eux n’ont aucun endroit pour l’entreposer ou qu’ils ne peuvent camper comme à l’habitude. Cette solution déplait au regroupement, sous prétexte que cela génère beaucoup de déplacements.

Dimensions

Les propriétaires de VR contestent aussi le règlement limitant les dimensions de leur véhicule, soit 3,05 mètres (24 pieds) de longueur et 7,32 mètres (10 pieds) de hauteur. Guy Fortin, porte-parole du regroupement, soutient que le nombre de plaintes citoyennes ne justifie pas ce règlement qu’il considère comme trop restrictif.

«En dissociant les bateaux, les remorques, et les motomarines, on arrive à 1,66 plainte en moyenne par année entre janvier 2011 et juin 2020», dit-il.

M. Fortin a obtenu ces chiffres auprès de la Ville. Celle-ci réplique en affirmant qu’elle s’appuie également sur des plaintes non formelles et un sondage effectué en 2012, révélant que 60% des Candiacois étaient en faveur d’interdire le stationnement des VR.

Amendes en vertu du règlement

Les amendes vont de 300$ à 1 000$ pour une personne physique et de 600$ à 2 000$ pour une personne morale lors d’une première infraction. En cas de récidive, les amendes se chiffrent entre 600$ et 2 000$ pour une personne physique et entre 1 200$ à 4 000$ pour une personne morale.