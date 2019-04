Stationnement incitatif : Candiac et exo en mode solution

Conscients de l’insatisfaction exprimée par une partie de la clientèle, la Ville de Candiac et exo travaillent sur la mise en place d’actions pour répondre à leurs attentes en matière de qualité de service du transport collectif.

La satisfaction des clients est importante, tant pour exo que pour le maire Normand Dyotte, qui a interpellé l’organisation de transport le mois dernier afin de demander que des améliorations soient apportées, notamment sur la ponctualité des circuits d’autobus. Le maire tient d’ailleurs à rassurer ses citoyens : la Ville suit la situation de près et se soucie de leur satisfaction.

Exo travaillait déjà sur des pistes de solutions, dont certaines ont depuis été mises en application, et d’autres, qui le seront prochainement. Néanmoins, la situation n’est pas encore idéale et d’autres actions, plus complexes et longues à mettre en place, sont en discussion.

Concernant les retards d’autobus dans le secteur Le Richelain

La présence de nombreux travaux routiers et le retrait de la voie réservée sur le pont Champlain en direction sud provoquent de la congestion routière, ce qui ralentit considérablement le déplacement des autobus et affecte les temps de battement. Ces ralentissements ont entraîné des retards sur plusieurs départs depuis le début de l’année.

Les ajustements liés au changement de transporteur et l’engorgement du terminus Centre-Ville ont aussi engendré des difficultés. À cela s’est ajoutée la pénurie de chauffeurs d’autobus, à laquelle plusieurs transporteurs sont exposés, et qui a malheureusement provoqué à plusieurs reprises l’annulation de départs.

Déjà, des autobus additionnels sont déployés depuis février dernier pour effectuer le départ d’autobus qui n’ont pas pu faire leur retour au terminus à temps en raison de la congestion et assurer une meilleure fluidité et ponctualité. C’est notamment le cas pour la ligne express 323. Cette mesure sera, au besoin, étendue aux lignes 132 et 133.

Quant à l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre, exo travaille avec son fournisseur de services afin de l’accompagner dans son processus de recrutement.

Concernant l’état du stationnement Montcalm-Candiac

Des clients déplorent l’état du stationnement Montcalm-Candiac et le manque de places pour stationner leur véhicule. Le maire Normand Dyotte les a entendus et a informé exo.

Il faut comprendre qu’exo ne possède pas la totalité de la superficie du stationnement. Le fait que plus d’un tiers du stationnement soit loué à un promoteur immobilier limite la capacité d’exo à mettre en place des solutions permanentes, comme l’asphaltage.

Dans ce contexte, la surface en gravier peut s’avérer, à l’occasion, problématique pour la clientèle. Des vérifications sont effectuées quotidiennement par le personnel d’exo afin d’y apporter les correctifs nécessaires comme : le pompage de l’eau, ou l’épandage de gravier pour combler les inévitables nids-de-poule. Ces interventions doivent se dérouler de nuit, afin de ne pas gêner la circulation des véhicules dans la journée. Ceci explique qu’un certain délai soit nécessaire entre l’appel de service et l’intervention.

Vers des solutions durables

Le promoteur, qui est propriétaire de 40 % du stationnement a récemment indiqué à exo, et à la Ville de Candiac, son intention de récupérer le terrain pour y construire un projet immobilier. Il pourrait inclure un stationnement étagé et cet aspect est en cours d’analyse en collaboration avec les autorités municipales et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Entre-temps, la Ville de Candiac et exo recherchent activement des espaces de stationnement additionnels.

De même, un projet d’aide à l’information en temps réel sur la saturation du stationnement, développé conjointement entre la Ville de Candiac et exo, est en test et sera annoncé prochainement.

Faire parvenir ses commentaires au bon interlocuteur

Puisque le stationnement incitatif Montcalm-Candiac est une propriété d’exo, il reste sous sa responsabilité. C’est donc au service à la clientèle d’exo que les utilisateurs du stationnement incitatif doivent s’adresser pour faire part de leurs commentaires ou pour formuler une plainte afin qu’exo puisse en faire adéquatement le suivi et apporter rapidement les correctifs en cas de besoin.

Un formulaire en ligne est d’ailleurs mis à disposition de la clientèle pour formuler une plainte ou un commentaire : https://exo.quebec/fr/service-clientele/contact-cit?idcit=7

(Communiqué tiré du site de la Ville de Candiac)