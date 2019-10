Stationner à l’hôpital coûtera moins cher

Les stationnements des hôpitaux coûteront bientôt moins cher pour les usagers.

La ministre de la Santé Danielle McCann a annoncé que les deux premières heures seraient gratuites et qu’un maximum entre 7 et 10 $ serait fixé, selon les régions. Le mini-budget du ministre des Finances Eric Girard officialisera le tout le 7 novembre.

À l’hôpital Anna-Laberge et à l’hôpital du Suroît, l’économie se fera sentir entre 30 et 120 minutes. En effet, à cet endroit, le stationnement est gratuit les 30 premières minutes. Il est actuellement de 6 $ pour les durées entre 31 minutes et 4 heures. Le maximum quotidien est déjà de 10 $, selon les données disponibles sur le site internet du CISSSMO.

Dans certains hôpitaux à Montréal, le tarif dépasse 20 $ pour la journée.

Dans les CLSC sous la responsabilité du CISSMO, il faut actuellement payer 3 $ quand on profite du stationnement entre 31 minutes et 4 heures. Le coût passe à 5 $ entre 4h et 24h. La première demi-heure est gratuite.

À l’époque où il était dans l’opposition, le parti de François Legault dénonçait le coût du stationnement des établissements de santé.