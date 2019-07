Subaru annonce les prix des Legacy et Outback 2020

Article par Guillaume Rivard

Subaru Canada vient d’annoncer les prix de ses nouvelles Legacy et Outback 2020, qui seront en vente au pays dès cet automne.

Rappelons que la berline avait été dévoilée à Chicago en février, alors que le multisegment a fait ses débuts à New York en avril.

Subaru Legacy 2020

La Legacy de septième génération est construite sur la plateforme globale Subaru, beaucoup plus rigide que l’ancienne, et propose deux nouveaux moteurs, encore une fois jumelés à un rouage intégral.

Le premier est un quatre-cylindres de 2,5 litres dont 90% des pièces sont nouvelles; il développe 182 chevaux et 176 livres-pied de couple. Le second marque le retour d’un turbocompresseur dans la Legacy; d’une cylindrée de 2,4 litres, ce moteur génère 260 chevaux et 277 livres-pied de couple. Les cotes de consommation ne sont toutefois pas encore disponibles.

Six versions seront offertes : Convenience (26 395 $), Touring (30 295 $), Limited (34 295 $), Premier (36 295 $), Limited GT (37 095 $) et Premier GT (39 095 $). La plus abordable comprend notamment un système d’infodivertissement à écran tactile double de sept pouces avec Apple CarPlay et Android, la climatisation automatique, des sièges avant chauffants avec 10 réglages électriques pour le conducteur et un frein de stationnement électronique. Des phares à DEL automatiques ainsi que le système d’aide à la conduite EyeSight, qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de franchissement involontaire de ligne et de louvoiement, l’aide au suivi de voie et l’alerte de reprise de la circulation, sont désormais livrés de série.

La Legacy 2020 sera par ailleurs le premier modèle au Canada à proposer les services connectés Subaru STARLINK avec abonnement gratuit de trois ans, et ce, dans les versions Touring et supérieures. Celles-ci offrent en plus un écran tactile de 11,6 pouces, un toit ouvrant et des dispositifs de sécurité supplémentaires comme le freinage automatique en marche arrière. La version haut de gamme Premier se démarque avec une sellerie en cuir Nappa et des sièges avant ventilés.

Subaru Outback 2020

Maintenant à sa sixième génération, la populaire Outback profite de la même architecture et des mêmes améliorations mécaniques et technologiques que la Legacy, incluant le système EyeSight et les phares à DEL de série ainsi que le moteur turbo de 260 chevaux et l’écran tactile de 11,6 pouces en option. Il y a également les services Subaru STARLINK pour trois ans, qui permettent notamment de surveiller et de contrôler le véhicule à distance.

Au Canada, la Subaru Outback 2020 se déclinera en sept versions : Convenience (30 695 $), Touring (34 795 $), Limited (38 995 $), Premier (40 995 $), Outdoor XT (38 695 $), Limited XT (41 795 $) et Premier XT (43 795 $). L’équipement est à peu de choses près identique à celui de la berline.

La grande différence, c’est l’ajout de la version Outdoor XT, conçue pour les plus fervents amateurs de plein air. Elle intègre un système X-Mode amélioré à double fonction qui comprend les modes Snow/Dirt (neige/gravier) et Deep Snow/Mud (neige profonde/boue) pour pouvoir s’aventurer encore plus loin.

Aussi au menu : une caméra avant, des tapis protecteurs toutes saisons en caoutchouc, un garnissage à l’épreuve des intempéries orné de coutures contrastantes en fil vert, un pneu de secours pleine grandeur, des roues en alliage de 18 pouces ainsi qu’une calandre et des rétroviseurs au fini noir.