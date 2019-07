Subaru et Lexus ont les clients les plus fidèles, selon JD Power

Article par Guillaume Rivard

Vendre des véhicules attrayants et de qualité est une chose, mais s’assurer qu’ils soient assez fiables et durables pour que les clients en redemandent en est une autre.

Et on sait que des clients fidèles sont plus susceptibles de recommander la marque à leurs parents et amis qui magasinent pour un nouveau véhicule à leur tour.

Quelles sont les compagnies automobiles qui affichent le plus haut taux de fidélité en 2019? La firme américaine J.D. Power vient de publier les résultats de sa toute première étude sur la question.

« La fidélité des clients est peut-être la mesure la plus importante pour les constructeurs, car elle englobe plusieurs facteurs qui poussent les clients à devenir des ambassadeurs de la marque, affirme Tyson Jominy, vice-président des données et de l’analyse chez J.D. Power. Lorsqu’une marque arrive à créer un lien émotionnel avec les clients par le contenu, les capacités ou le niveau de prestige de ses véhicules, ces personnes risquent beaucoup plus d’acheter un autre véhicule de la même marque dans le futur. »

Le classement

La fidélité des clients est calculée selon le pourcentage des propriétaires qui choisissent la même marque quand vient le temps d’échanger leur véhicule ou d’en acheter un nouveau.

Selon l’étude de J.D. Power, qui se réfère aux transactions effectuées de juin 2018 à mai 2019, Subaru domine l’industrie toute entière avec un taux de fidélité de 61,5%.

Parmi les marques populaires, elle devance Toyota (59,5%), Honda (57,7%), Ram (56,2%) et Ford (54%) dans cet ordre. Kia, qui trône au sommet de l’étude de qualité initiale 2019 de J.D. Power, rate le top 5 de justesse avec un taux de fidélité de 49,4%.

À l’autre bout du classement, on retrouve smart (14,3%), Chrysler (14,4%), Fiat (16,5%) et Dodge (16.8%), loin derrière les autres.

Du côté des marques de luxe, Lexus se classe première avec un taux de fidélité de 47,6%. Elle est suivie par les quatre Allemandes, soit Mercedes-Benz (44,2%), BMW (43,6%), Porsche (43,5%) et Audi (43,3%).

À l’inverse, les acheteurs de véhicules de luxe sont le moins fidèles envers Jaguar (20,6%), INFINITI (32,1%) et Volvo (33,3%).