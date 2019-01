Subaru lance la BRZ édition Raiu 2019 au Salon de l’auto de Montréal

Article par Michel Deslauriers

Après avoir dévoilé la Subaru WRX édition Raiu 2019 l’automne dernier, voilà que le constructeur japonais riposte avec la BRZ édition Raiu, en vedette au Salon de l’auto de Montréal.

Il s’agit bien entendu d’une autre voiture exclusive à tirage limité pour le marché canadien, mais qui ressemble beaucoup à la BRZ Series.Gray disponible aux États-Unis, également en quantités limitées.

On peut reconnaître la version Raiu d’abord et avant tout par sa peinture gris kaki frais, mais aussi par quelques éléments esthétiques additionnels et des jantes en alliage au fini gris foncé, tous tirés au catalogue d’accessoires STI. L’habitacle est garni de sièges sport en cuir et en alcantara, rehaussés de coutures rouges contrastantes.

Basée sur la BRZ Sport-tech RS, l’édition Raiu mise sur tous les composants de performance disponibles pour la petite sportive, dont des freins Brembo avec disques surdimensionnés et des amortisseurs SACHS. Le quatre cylindres à plat de 2,0 litres est inchangé, développant 205 chevaux et un couple de 156 livres-pied, assorti d’un rouage à propulsion et d’une boîte manuelle à six rapports.

Le prix de la Subaru BRZ édition Raiu 2019 a été annoncé à 33 795 $ avant les frais de transport et de préparation, et si elle nous intéresse, il faudra faire vite, car seulement 100 unités seront disponibles au Canada.