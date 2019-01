Subaru Legacy 2019 : cinq choses à savoir

Article par Sylvain Raymond

À une époque où les ventes de berlines plongent, la Subaru Legacy continue de connaître un certain succès et ce n’est pas étonnant.

Grâce à ses caractéristiques, la voiture intermédiaire de Subaru a toujours su se positionner dans une niche particulière tout en conservant son lot de fidèles, un exploit de plus en plus rare de nos jours.

Voici quelques caractéristiques intéressantes de la Subaru Legacy 2019.

Un rouage intégral de série

Voilà l’élément-clé qui a toujours permis à la Legacy de se distinguer de ses rivales. Toutes les Legacy comptent sur un excellent rouage intégral à prise symétrique, l’un des systèmes les plus efficaces sur le marché, qui permet à la voiture de conserver son aplomb, peu importe la chaussée.

La Legacy prouve que l’on peut retrouver le plaisir et l’efficacité des VUS dans une voiture, et c’est ce que ses amateurs apprécient.

Un prix compétitif

Malgré son rouage intégral et une généreuse liste d’équipements de série, la Legacy demeure concurrentielle côté prix par rapport,entre autres, à la Honda Accord ou la Toyota Camry, toutes offertes uniquement en version à traction. Elle est vendue avec un bon choix de versions, notamment Sport qui ajoute quelques éléments esthétiques rehaussant son style, comme des jantes exclusives de 18 pouces.

La Legacy 2019 est offerte à partir de 26 760$.

Deux moteurs offerts

La majeure partie des Legacy sont équipées d’un moteur quatre cylindres de 2,5 litres et comme c’est la tradition chez Subaru, il est positionné à l’horizontale ou à plat en termes plus simples. Selon Subaru, cette configuration est optimale pour un moteur puisqu’elle permet d’éliminer les vibrations et d’installer le moteur plus bas dans le châssis, ce qui abaisse le centre de gravité et améliore les dynamiques de conduite. Toutefois, beaucoup d’acheteurs critiquent la consommation d’huile assez élevée pour ce type de moteur.

Jumelé à une transmission à variation continue (CVT), ce moteur de 175 chevaux représente un bon compromis entre puissance et consommation. Au sommet de la gamme, on retrouve une version Limited qui peut être équipée d’un six cylindres dont la puissance se situe à 256 chevaux pour 247 lb-pi de couple.

Un habitacle plus à la page

Ces dernières années, Subaru s’est attardée à améliorer la qualité de ses habitacles. On a revu l’ergonomie du tableau de bord et des commandes tout en ajoutant des matériaux souples aux endroits sensibles afin de rehausser l’impression de luxe. Les modèles plus cossus ont droit au système d’infodivertissement qui comprend un écran tactile de huit pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto

Et le EyeSight?

Offert maintenant dans pratiquement toutes les versions, le système EyeSight agit comme une seconde paire d’yeux et augmente votre niveau de sécurité sur la route grâce à ses quatre technologies : un système de freinage précollision, de louvoiement et de déviation de trajectoire, de gestion d’accélération précollision ainsi qu’un régulateur de vitesse intelligent.

La Legacy compte également sur un excellent groupe motopropulseur et un rouage intégral efficace, ce qui en fait l’une des berlines intermédiaires des plus agréables à conduire.