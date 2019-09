Subaru Outback 2020: à l’essai cette semaine

Article par Michel Deslauriers

Les passionnés de Subaru sont certainement en mesure de nommer tous les modèles actuels et historiques de la marque, mais demandez aux gens peu intéressés par l’automobile de nommer une voiture Subaru, et ils choisiront vraisemblablement l’Outback. Pas besoin de vous dire qu’il s’agit d’un modèle important pour l’entreprise japonaise.

Cette familiale haute sur pattes existe depuis 1994, et à ce jour, elle est toujours un produit quelque peu unique sur le marché. Si unique, en fait, qu’on doit le comparer à des multisegments intermédiaires comme le Chevrolet Blazer, le Ford Edge, le Nissan Murano et le Honda Passport.

Le Subaru Outback 2020 profite d’une refonte majeure alors qu’il entame sa sixième génération. Il est maintenant basé sur l’architecture Subaru Global Platform de la marque et dispose de nouvelles motorisations. Le quatre cylindres à plat de 2,5 litres a été révisé, produisant désormais 182 chevaux, et un quatre cylindres turbo de 2,4 litres est maintenant offert avec 260 chevaux. Ce dernier remplace le vieux six cylindres de 3,6 litres avec un couple plus élevé et une plus grande économie de carburant.

Bien sûr, le réputé rouage intégral à prise constate de Subaru figure de série, alors que la suspension surélevée et la garde au sol plus généreuse confère à la familiale des aptitudes hors route. Des longerons de toit avec barres transversales sont inclus sur toutes les déclinaisons, et les Outback aperçus sur la route transportent régulièrement vélos, kayaks et planches à neige alors que les propriétaires apprécient un véhicule se mariant bien à leur style de vie actif.

Le Guide de l’auto se rendra au Yukon pour mettre la main sur le Subaru Outback 2020. On s’attend à conduire le véhicule sur la route et dans les sentiers, et on nous dit qu’on traversera même du côté de l’Alaska.

Restez des nôtres, puisque l’on vous livrera nos premières impressions du nouveau Outback d’ici quelques jours.