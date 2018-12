Subaru prépare-t-elle le retour d’une WRX STI à hayon?

Article par William Clavey

Ici, le mois de janvier représente une période chargée avec le Salon de Detroit et le Salon de Montréal positionnés à presque une semaine d’intervalle dans le calendrier. Mais de l’autre côté de la planète, c’est le Tokyo Auto Salon, au Japon, qui fait le plus jaser.

C’est un événement qui se concentre presque uniquement sur le tuning, un peu comme le SEMA Show de Las Vegas. Et pour l’édition 2019, Subaru y présentera deux nouveaux véhicules intrigants.

La prochaine STI?

Le premier bolide est une déclinaison à cinq portes de la déjà très populaire WRX STI, chose à laquelle on n’a plus droit de ce côté-ci du Pacifique. C’est étrange, car l’Impreza à cinq portes – celle qui supporte aussi le Subaru Crosstrek – se vend très bien chez nous. Il ne serait pas trop compliqué de lui installer le moteur 2,5 litres turbo et la boîte manuelle à six rapports de sa grande sœur.

Mais ce concept nous semble un peu trop sobre pour être une véritable STI. Où est l’entrée d’air sur le capot? L’énorme aileron, ou les ailes élargies? On ignore si elle se vendra ici. Tout ce qu’on a comme information sont quelques images.

Chose certaine, une Subaru WRX STI à hayon serait en effet très populaire en Amérique du Nord, surtout depuis l’arrivée de la Honda Civic Type R et de la Volkswagen Golf R.

L’ajout d’un moteur électrique

Le deuxième concept est le plus intéressant et, à nos yeux, représente un peu mieux ce qui s’en vient du côté de Subaru. C’est un concept Forester STI alimenté par la nouvelle mécanique eBoxer Hybrid qu’on retrouvera dans le Crosstrek hybrid rechargeable annoncé au Salon de Los Angeles le mois dernier.

Le constructeur propose une puissance totale de 155 chevaux et un couple de 187 lb-pi. Bon, ces chiffres ne font pas très «STI», mais on aperçoit tout de même une allure nettement plus sportive grâce à d’effets de sols distingués, des freins Brembo et des jantes exclusives de 19 pouces.

Ça fait quelque temps que Subaru nous parle d’une nouvelle génération des WRX et WRX STI, et il ne serait pas surprenant que celles-ci soient alimentées par une forme quelconque d’électrification. Subaru tente-t-elle de nous dire avec ces deux véhicules concepts que la prochaine WRX serait à la fois munie d’un hayon et d’un moteur électrique? À suivre…