Suggestion de vin : un vin toscan

La maison Zonin a une forte présence en Italie. Elle y possède 10 vignobles répartis en Vénétie, Lombardie, les Pouilles, en Sicile, le Piémont de même qu’en Toscane. Elle est aussi présente en Virginie, aux États-Unis.

Par Serge Leduc

info@leducduvin.com / www.leducduvin.com

La SAQ présente plus d’une vingtaine de vins couvrant l’Italie. Leur dégustation permet de reconnaître le souci de qualité de cette maison fondée en 1821. L’ensemble des vignobles couvrent plus de 2000 hectares de vignes, le tout supervisé par une équipe de 32 œnologues et agronomes.

De plus, chaque domaine a la responsabilité de produire des vins typiques à sa région d’origine.

