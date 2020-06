Suspect de voies de fait avec lésions recherché

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche d’un suspect qui aurait commis des voies de fait avec lésions corporelles, le 13 mars, vers 1h35, dans un bar situé sur Grande-Allée, dans l’arr. de Saint-Hubert.

L’homme à la peau blanche a entre 30 et 40 ans et s’exprime en français. Au moment des événements, il portait un manteau de couleur beige avec l’intérieur blanc; des espadrilles de couleur foncée de marque VANS; un chandail en coton ouaté avec capuchon de couleur foncé portant une inscription sur la poitrine; et une casquette de couleur foncée et pâle avec un logo rectangulaire ainsi que de l’écriture sur le côté gauche et au centre, à l’arrière.

Toute information concernant ce suspect peut être transmise de façon anonyme en composant le 450 463-7211. (G.M.)