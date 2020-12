Suspect recherché pour avoir volé des jeux vidéo à Delson

La police cherche à identifier le suspect d’un vol à l’étalage survenu à la pharmacie Pharmaprix à Delson, le 23 août, entre 11h30 et 11h50.

Selon la Régie intermunicipale de police Roussillon, l’individu a rempli son paniers d’items, dont cinq jeux pour la console Nintendo Switch. Puis, il a montré à un employé près d’une caisse «un morceau de papier ressemblant à une facture, en lui disant qu’il avait payé ses articles au laboratoire à l’arrière du commerce», rapporte le corps policier le 2 décembre.

Après que l’alarme se soit déclenchée, l’employé a demandé au suspect de lui montrer sa facture, ce qu’il a refusé de faire. Il est parti à bord d’un VUS 4 portes blanc. La valeur du vol est d’environ 440$, précise la Régie.

Le suspect est un homme à la peau noire, d’environ 40 ans, mesurant 1,83 et pesant 73 kg. Il a les cheveux rasés et les yeux bruns et noirs. À la pharmacie, il était vêtu d’une chemise et d’un jeans de couleur bleu, d’un masque noir, des bas blancs, des souliers noirs et d’une montre de couleur argent au poignet gauche.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Marc-André Demers au 450 638-0911, poste 441. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.