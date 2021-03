TechnoMotion à Candiac acquise par une entreprise de Salaberry-de-Valleyfield

L’entreprise de génie électrique Groupe SGM, de Salaberry-de-Valleyfield, poursuit son expansion en faisant l’acquisition de l’entreprise TechnoMotion, de Candiac.

Une entente de principe est intervenue à ce sujet le 22 février dernier et mènera à la fusion des activités des deux entreprises et la création de la division TechnoMotion chez Groupe SGM dès le 1er mai, annonce-t-on par voie de communiqué.

TechnoMotion oeuvre depuis près de 30 ans dans le secteur industriel au Québec et compte une douzaine d’employés, qui se joindront à l’équipe SGM. La place d’affaires de TechnoMotion, située à Candiac, deviendra un pôle supplémentaire aux activités de l’entreprise, qui possède déjà des succursales à Gatineau et Ottawa, de même qu’à Warrenton et Hillsboro aux États-Unis, en plus de son siège social de Salaberry-de-Valleyfield.

« L’expérience, les connaissances et le savoir-faire de Claude Cyr, actuel président de TechnoMotion, et de son équipe, plus spécifiquement en solution de commande de mouvement (motion control), seront un atout majeur pour nous, explique Guy Niquette, président du Groupe SGM. Tout comme SGM, TechnoMotion a su diversifier ses services et approfondir son expertise au fil des années. »

Claude Cyr occupera par ailleurs le poste de directeur de cette nouvelle division.

TechnoMotion se spécialise dans les services d’ingénierie, de programmation, d’assemblage de panneaux de contrôle, d’installation, de support, de maintenance et de distribution de produits dans le domaine de l’automatisation industrielle.

« L’ajout des activités de TechnoMotion, pratiquement identiques aux nôtres, nous permettra d’acquérir de nouvelles connaissances, d’accueillir en nos rangs de nouvelles ressources et ainsi d’augmenter notre capacité d’offre », mentionne M. Niquette.

Groupe SGM poursuit donc sa croissance entamée depuis la fusion qui a mené à sa création en 2015. L’entreprise compte sur une équipe de près de 300 employés formée d’ingénieurs, de techniciens, d’électriciens et d’administrateurs génère un chiffre d’affaires de plus de 50 M$.