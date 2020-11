Tempête tropicale au Honduras : une famille de Saint-Constant amasse des dons

Une famille hondurienne habitant Saint-Constant fait tout en son pouvoir pour venir en aide aux résidents de son pays d’origine, qui ont été affectés par la tempête tropicale Eta au début du mois de novembre. Elle lance un cri du cœur à la population.

«La tempête a inondé la communauté dans son entièreté, laissant la population démunie et sans accès aux besoins de base (sécurité, nourriture, abri, vêtements, produits d’hygiène)», explique Waldina Torres, une résidente de Saint-Constant qui fait partie de la communauté hondurienne.

Jusqu’à maintenant, 17 162$ sur un objectif de 35 000$ ont été amassés via une campagne Go Fund Me créée il y a trois jours. Un conteneur rempli de dons en fournitures quittera également Montréal par voie maritime, le 14 novembre. Il se rendra au Honduras, dans le village d’El Higuero, qui se trouve en état d’urgence.

«L’aléa naturel a fait des dégâts majeurs dans l’ensemble du village, forçant les personnes à évacuer vers des collines à proximité. Plusieurs familles n’ont pas réussi à sortir à temps et se trouvent sur le toit de leurs maisons», relate Mme Torres.

«Nous essayons d’aider le pays qui nous a vu grandir, ainsi que ses habitants», ajoute-t-elle.

La famille accepte les dons de vêtements, nourriture non-périssable, couches, médicaments, produits d’hygiène personnelle, matelas simples ou doubles en bon état, petits appareils (grille-pain, mixeurs, fers à repasser, micro-ondes…) et tout autre don pertinent. Les deux centres de collecte son situés au 41, rue Roch L’Écuyer, à Saint-Rémi, et au 5064, rue François-Cusson, à Lachine.

«Nous travaillons étroitement avec une équipe qui se trouve sur les lieux afin qu’elle puisse distribuer les donations de manière équitable et ce, selon les besoins de la communauté. Nous avons déjà mobilisé des véhicules lourds et petits bateaux pour venir en aide aux personnes», mentionne Mme Waldina Torres.